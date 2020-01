Ganz legal einen Blick in fremde Gärten werfen

Main-Spessart-Kreis.Nicht nur neugierige Blicke über den Gartenzaun werfen, sondern ganz legal in fremden Gärten herumspazieren und sich Ideen und Inspiration für sein eigenes Gartenparadies holen, das ist der Wunsch vieler Gartenfreunde.

Dies ist alljährlich zu Beginn des Sommers im Rahmen der bayernweiten Veranstaltung „Tag der offenen Gartentür“ möglich. Diese von vielen Gartenliebhabern geschätzte „Gartenschau“ hat sich zum Ziel gesetzt, an einem Tag gelungene, verschiedenartige Privatgärten der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich zu machen. Der Reiz der Veranstaltung liegt in der großen Vielfalt der Gärten, die abhängig von der Persönlichkeit der Besitzer auch immer Ausdruck von deren Lebensphilosophie sind. Daraus ergibt sich eine besondere, lebendige Gartenkultur.

Über Erfahrungen berichten

Die bisherigen „Tage der offenen Gartentür“ waren große Erfolge, die sowohl bei den Gartenbesitzern, den beteiligten Gartenbauvereinen, als auch bei den vielen Besuchern in positiver Erinnerung blieben. Deshalb hat sich der „Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Main-Spessart“ 2020 wieder das Ziel gesetzt, im Landkreis Gärten mit unterschiedlichen Themen für interessierte Bürger zugänglich zu machen.

Dazu benötigt er die Mithilfe von Gartenbesitzern, die bereit sind, am Sonntag, 28. Juni, von 10 bis 17 Uhr ihren Garten zu öffnen und über ihre Erfahrungen mit der Gartenanlage, der Pflege und Bewirtschaftung, aber auch über Gartenprobleme mit interessierten Besuchern zu sprechen. Der „Tag der offenen Gartentür“ lebt von guten Beispielen.

Interessierte, die mit ihrem Wohn-, Bauern-, oder Lehrgarten, an dieser Aktion teilnehmen möchten, wenden sich an das Landratsamt Main-Spessart, Kreisfachberatung Gartenbau und Landespflege, Hilmar Keller, Telefon 09353/7931805 oder per E-Mail an Hilmar.Keller@Lramsp.de.

Anmeldeschluss ist der 15. Februar. Das Anmeldeformular ist auch im Internet zum Download unter www.main-spessart.de, Themen: Umwelt & Natur, Kreisverband und Gartenbau unter Informationen vom Kreisverband abrufbar. lra

