Fördergeld aus Regionalbudget

Kreuzwertheim.Der neue Vorstand der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld traf sich am Donnerstag am Mehrgenerationenplatz in Kreuzwertheim, um ein Projekt des Vereins zu besichtigen. Bürgermeister und Vorstandsmitglied Klaus Thoma präsentierte drei Geräte, die über das Regionalbudget 2020 finanziert werden.

Insgesamt erhielt die Marktgemeinde Kreuzwertheim über 15 300 Euro Fördergelder. Fotogenes Highlight war die Seelenschaukel, deren Funktion direkt überprüft wurde.

Damit die Fördergelder letztlich ausbezahlt werden können, müssen die Durchführungsnachweise der Kleinprojekte bis 20. September beim Manager der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE), Markus Kapfer, eingehen und durch das Amt für ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken geprüft werden.

Gastgeber der anschließenden Vorstandssitzung war die Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim. Ein wichtiges Thema waren die Erkenntnisse aus der Arbeit in der ersten Förderperiode des Regionalbudgets.

Die Rückmeldungen des Entscheidungsgremiums bei der Bewertung der Projektanträge wurden dokumentiert und helfen bei der Optimierung künftiger Antragsformulare. Derzeit ist davon auszugehen, dass es im kommenden Jahr wieder Fördergelder zu verteilen gibt. Falls dies möglich ist, will man sich wieder frühzeitig beim ALE Unterfranken um die Fördergelder bewerben.

Ein weiteres Thema war die interne Kommunikation aller 14 Bürgermeister. Einerseits wird es noch auf längere Zeit Corona-bedingte Einschränkungen bei Sitzungen und Versammlungen geben. Andererseits sollen neu gewählte Bürgermeister und Gemeinderäte bestmöglich über die Arbeit der Kommunalen Allianz informiert werden.

Als neuer, zusätzlicher Kommunikationskanal kann ein interner Newsletter Abhilfe schaffen. Für das laufende Jahr wird es noch eine Sitzung der 14 Bürgermeister geben. Darüber hinaus wird das lange geplante Strategieseminar Ende November durchgeführt. Einfacher zu handhaben ist die Arbeit an den Projekten. In der vergangenen Woche fand ein Treffen zum Projekt ILE-Fahrradtourismuskonzept statt. Gastgeberin war Thea Kohlroß (Bürgermeisterin Schollbrunn und Fahrradpatin) im Haus der Bäuerin. Die weiteren Zielsetzungen (Bauliche Lückenschließung, Optimierung der Beschilderung, fertige Tourenvorschläge, wertschöpfende Angebotsgestaltung und Vermarktungswege) sollen noch in diesem Jahr mit den Mitgliedern der bisherigen Arbeitsgruppen konkretisiert werden.

Vorbereitet wird derzeit die Ausschreibung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten, diese soll Ende Oktober auf den Weg gebracht werden. ka

