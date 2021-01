FFP2-Masken werden verteilt

Kreuzwertheim.Das Landratsamt Main-Spessart hat rund 33 000 FFP2-Schutzmasken vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zur Verteilung an bedürftige Personen sowie pflegende Angehörige erhalten. Rund 24 000 davon werden per Post an Bedürftige verschickt. Pflegende Angehörige können sich je drei kostenfreie Masken in ihren Gemeinden abholen (wir berichteten).

Sie werden an folgenden Abholorten der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim ausgegeben:

Kreuzwertheim: Mittwoch, 27. Januar, von 9 bis 14 Uhr sowie am Donnerstag, 28. Januar, von 14 bis 18 Uhr im Fürstin-Wanda-Haus.

Schollbrunn: Mittwoch, 27. Januar, von 16 bis 17 Uhr im ehemaligen Haus der Bäuerin.

Hasloch: Mittwoch, 27. Januar, von 16 bis 17 Uhr, in der Haslocher Haseltalhalle sowie von 16 bis 16.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Hasselberg.

Die Verwaltung bittet darum, die Masken in dem Ort abzuholen, in dem die pflegebedürftige Perosn wohnhaft ist. Hierzu muss ein Bestätigungsschreiben der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades vorgezeigt werden.

