Feuer in der Restaurantküche

marktheidenfeld.Rund 50 000 Euro Brandschaden verursachte am Montagabend ein Feuer in einer Restaurant-Küche in der Mitteltorstraße.

Gegen 21.10 Uhr kam es zu einer Stichflamme während des Kochens auf dem Herd. Dadurch entzündete sich das alte Fett in der Dunstabzugshaube bis in den Kamin hinein. Löschversuche mittels des restauranteigenen Feuerlöschers verliefen ohne Erfolg.

Anwesen evakuiert

Von den Feuerwehrabteilungen wurde das Anwesen und somit auch die Wohnung über dem Restaurant evakuiert und das Feuer gelöscht.

Durch den Brand erlitten zwei Personen im Lokal leichte Verletzungen, die von den Sanitätern vor Ort behandelt werden konnten. Es waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Marktheidenfeld, Hafenlohr, Erlenbach und Lengfurt mit insgesamt 67 Mann im Einsatz. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die weiteren Brandermittlungen aufgenommen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019