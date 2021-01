Fahrt unter Drogeneinfluss

Kreuzwertheim.Unter Drogeneinfluss war in der Nacht zum Donnerstag eine 31-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2315 unterwegs. Gegen 1 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Pkw aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit von Kreuzwertheim in Richtung Marktheidenfeld unterwegs war. Am Fahrzeug fiel zunächst auf, dass abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht waren. Bei der Fahrerin sowie ihrem 28-jährigen Beifahrer stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Personen wurde eine Heroinspritze aufgefunden. Wie der Pressemitteilung zu entnehmen war, wurde die Weiterfahrt durch die Polizei unterbunden und das Fahrzeug sichergestellt. Nachdem der Drogenvortest bei der Fahrerin positiv ausfiel, erfolgte eine ärztliche Blutentnahme. Die angebrachten Kurzzeitkennzeichen waren ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden. Anzeigen folgen. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.01.2021