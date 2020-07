Es gibt wieder Führungen

Marktheidenfeld.Seit Kurzem finden wieder offene Führungen durch Marktheidenfeld statt. Die nächsten Termine sind: Samstag, 1. August – Offene Kostümführung „Der Fischer un sei Fraa“, Treffpunkt 10.30 Uhr Biergarten am Mainkai; Samstag, 8. August: Offene Altstadtführung, Treffpunkt 10.30 Uhr Hof Alte Schmiede/Altes Rathaus; Freitag, 14. August – Offene Kostümführung „Mit dem Nachtwächter unterwegs“, Treffpunkt 21 Uhr Hof Alte Schmiede/Altes Rathaus. Eine Anmeldung ist erforderlich: Hierfür genügt eine E-Mail an tourismus@marktheidenfeld.de oder ein Anruf unter 09391/5035414 mit Angabe von Name, Personenzahl und Telefonnummer.

Die Führungen sind aktuell auf zehn Personen beschränkt und dauert rund 90 Minuten. Zum gegenseitigen Schutz ist ein mitgebrachter Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Das gesamte Angebot an Führungen ist unter www.marktheidenfeld.de in der Rubrik Veranstaltungen zu finden. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.07.2020