„Erzählsänger“ Jürgen Werth kommt

Triefenstein.Nach dem großen Erfolg des ersten Spontan-Konzerts im Juli veranstalten die Christusträger erneut kurzfristig ein Konzert im großen Innenhof des Klosters Triefenstein. Musikalischer Gast am Samstag, 5. September, um 19.30 Uhr ist Jürgen Werth aus Wetzlar, Schriftsteller Liedermacher, Wortmaler und „Erzählsänger“. Werth begeisterte in den vergangenen Jahren schon zweimal die Besucher in der jeweils voll besetzten Triefensteiner Klosterkirche. Das Konzert findet unter „Corona-Bedingungen“ ein.

Der Liedermacher und „Wortwerker“ Jürgen Werth formuliert knapp und treffend, bringt unverbrauchte Bilder und überraschende Sprachpointen. Seine Lieder sind persönlich gehalten und voller menschlicher Wärme. Die Zuhörer entdecken in ihnen oft eigene Geschichten, Gedanken und Gefühle. Manches Lied aus Werths Feder ist zum Ohrwurm geworden. Etwa das legendäre „Du bist du“ oder das heitere „Wie ein Fest nach langer Trauer“, das mittlerweile sogar in manches Kirchengesangbuch Eingang fand.

In seinem Berufsleben war der gelernte Journalist Jürgen Werth zuletzt Vorstandsvorsitzender von ERF Medien in Wetzlar. Drei Jahre lang sprach er in der ARD das „Wort zum Sonntag“.

Interessierte Musikfreunde können sich ab sofort im Kloster für dieses „Konzert anmelden, per Mail an die Adresse konzert@christustraeger.org. In der Mail müssen Name und Telefonnummer des Anmelders und die Zahl der Personen, die zum Konzert kommen wollen, angegeben sein.

Corona-Vorschriften gelten

Selbstverständlich gelten beim Konzert alle Corona-Vorschriften. Die im Kloster gültigen Regeln sind auf der Homepage nachzulesen https://www.christustraeger-bruderschaft.org. Hier wird auch bekanntgegeben, falls das Konzert wegen schlechten Wetters kurzfristig ausfallen müsste.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Künstler und die Christusträger bitten am Ausgang um eine Spende für die Corona-Nothilfe für arme Familien in Kabul (Afghanistan). Wenige Tage nach dem Konzert werden zwei Christusträger-Brüder nach längerem Aufenthalt in Deutschland wieder nach Kabul fliegen, um dort unter anderem die Hilfe in Form von Lebensmittelspenden zu organisieren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.09.2020