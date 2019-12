Erweiterungsbau in Zhuhai eröffnet

Kurtz Ersa Asia Ltd. feierte sein 15-jähriges Bestehen in China und eröffnete gleichzeitig seinen Erweiterungsbau in Zhuhai.

Zhuhai/Kreuzwertheim/Wertheim. Das Unternehmen begegnet damit der steigenden Nachfrage seitens asiatischer Kunden nach Ersa und Kurtz Maschinen. Die Erweiterung war dringend nötig geworden, da die bisherige Fertigung längst ihre Kapazitätsgrenzen erreicht hatte. Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden rund 1000 Reflowlötmaschinen gebaut, 1000 Kurtz Maschinen seit Gründung des Standorts im Jahr 2004.

Die offiziellen Feierlichkeiten fanden im Rahmen einer traditionellen chinesischen Feier statt. Rund 500 Gäste, darunter zahlreiche Regierungsvertreter, internationale Kunden und Lieferanten sowie Mitarbeiter des Produktionsstandortes, waren anwesend, als das Werk mit Drachentanz und feierlichen Reden eingeweiht wurde.

Geschäftsführender gesellschafter Rainer Kurtz beglückwünschte das asiatische Team zu der erheblichen Kapazitätsausweitung und betonte die Bedeutung des Chinageschäfts für den weltweiten Erfolg des Kurtz Ersa-Konzerns. „Wir sind sehr stolz, dass wir den Neubau nach kurzer Bauzeit heute einweihen können. Das war eine Operation am offenen Herzen, die wir nur durch unser topmotiviertes Team und die Mithilfe unserer Geschäftspartner erfolgreich bewerkstelligen konnten“, sagte Bernd Schenker, Präsident von Kurtz Ersa Asia.

Am Nikolaustag folgte für Kunden ein Technology Innovation Day, auf dem Produktneuheiten wie die Exos, eine Hotflow Reflowlötanlage mit Vakuumtechnologie, und die revolutionäre RF-Technologie, eine absolute Weltneuheit zur Herstellung von Formteilen aus Partikelschaumstoff, vorgestellt werden.

10 000 Quadratmeter Fläche

Auf der Fläche der abgerissenen Maschinenhalle und der Lackiererei ist ein neues Gebäude mit vier Stockwerken entstanden. Bei einer Gesamtfläche von rund 10 000 Quadratmetern umfasst die Erweiterung eine Fläche von etwa 6500 Quadratmetern und eine gesteigerte Fertigungskapazität von bis zu 1200 Maschinen pro Jahr. Die Fertigung wurde nach dem Lean-Production- und Kanban-Prinzip konzipiert und ist seit kurzem zertifiziert mit ISO 9001.

Effiziente Fertigungsprozesse und hohe Flexibilität der Produktionslinien sind wichtige Voraussetzungen, um auf individuelle Kundenwünsche direkt einzugehen. Ziel bleibt zudem eine Lieferzeit von unter vier Wochen. „Ich möchte allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern für ihre Unterstützung danken. Ohne diese hätten wir es nicht geschafft, trotz Neubau die historisch höchste Fertigungszahl zu bewerkstelligen“, sagte Bernd Schenker am Ende seiner Rede.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019