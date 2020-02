Eisengießerei produziert wieder

Hasloch/Wertheim.Das Unternehmen Eisenguss Smart Foundry in Hasloch hatte Ende Januar einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt (wir berichteten). Nun sei ein wichtiger Schritt zur Rettung des Unternehmens mit 90 Mitarbeitern erreicht worden, teilte am Dienstag der mit der Sanierung beauftragte Rechtsanwalt Sebastian Braun (Kanzlei Reinhart, Kober, Goßkinsky, Braun) mit. Der Geschäftsbetrieb sei wieder aufgenommen worden. Unter Hochdruck habe man die nötige Liquidität sicherstellen können, die das Wiederanfahren der Öfen ermögliche, erläutert Braun. Neben der Verhandlung von Massekrediten durch den Gesellschafter Rheinische Mittelstandsbeteiligungen GmbH seien auch erhebliche Vorauszahlungen mit Kunden verhandelt worden, die nun wieder den Materialeinkauf ermöglichten. Es sei sogar gelungen, neue Großaufträge zu bekommen, was angesichts der Überkapazitäten im Gießereimarkt nicht einfach sei. Auch der vormalige Eigentümer der Gießerei, die Kurtz-Ersa-Gruppe, habe sich höchst konstruktiv verhalten. pm

