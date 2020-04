Einkaufen nur mit Maske

Main-Spessart-Kreis.Für alle Fahrgäste in Bussen und Bahnen im ÖPNV und beim Einkaufen gilt ab Montag, 27. April, eine Maskenpflicht für ganz Bayern. Darauf weist das Landratsamt des Main-Spessart-Kreises hin. Die Pflicht gelte für alle Personen ab sechs Jahren. Wichtig sei auch, bei Arztbesuchen, Behördengängen, auf der Kreismülldeponie und in den Wertstoffhöfen im Landkreis auf den Mund-Nasen-Schutz zu achten.

Zusätzlich dürfen ab Montag alle Einzelhandelsgeschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter (qm) wieder öffnen, unabhängig von den verkauften Sortimenten. Eine Verkleinerung der Fläche durch Maßnahmen wie Absperrungen ist nach Angaben des Landratsamts – anders als in Baden-Württemberg – nicht möglich.

Die Betreiber der geöffneten Einzelhandelsgeschäfte müssten sicherstellen, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft befindlichen Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 20 qm. Eine entsprechende Checkliste gibt es unter www.main-spessart.de im Internet.

Hinsichtlich der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr appelliert der Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) an alle Fahrgäste, zusätzlich die bekannten Hygienevorschriften zu beachten. Um dichte Fahrgastansammlungen zu den Hauptverkehrszeiten möglichst zu vermeiden, sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiterhin flexible Arbeitszeiten anbieten und nutzen.

VVM-Geschäftsführer Ulrich Fröhlich: „Schützen Sie sich und andere und tragen Sie eine Abdeckung für Mund und Nase, gerne auch selbstgenäht oder in Form eines Halstuches, wenn Sie mit Bus und Bahn unterwegs sind.“ Um das Infektionsrisiko beim Ein- und Aussteigen in die Fahrzeuge zu minimieren, werden, soweit technisch möglich, die Türen bei den Fahrzeugen an den Haltestellen automatisch durch den Fahrzeugführer geöffnet.

Ab dem 27. April tritt flächendeckend wieder der normale Fahrplan mit Schulbetrieb in Kraft. Dieser löst dann den bis dahin geltenden Ferien- oder Samstagsfahrplan ab. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020