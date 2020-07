Eine Internistin verstärkt das MVZ

Kreuzwertheim.Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Alte Grafschaft in Kreuzwertheim hat seit dieser Woche mit Simone Gerlinger Verstärkung erhalten. Diese teilte die Rotkreuzklinik Wertheim mit.

Die Fachärztin für Innere Medizin wird die Praxis zusammen mit Mirela Rondic, ebenfalls Fachärztin für Innere Medizin und seit 2019 vor Ort, ärztlich führen. Das MVZ ist eine Gesellschaft der Rotkreuzklinik Wertheim mit dem Schwerpunkt Allgemeinmedizin.

Zuletzt arbeitete Gerlinger in Würzburg im ambulanten Bereich als hausärztlich tätige Internistin. Zuvor war sie acht Jahre als Ärztin in der internistischen Abteilung – unter anderem auf der Intensivstation, in der Notaufnahme und im Notfallteam des Kreiskrankenhauses Tauberbischofsheim beschäftigt. Neben ihrem Medizin-Studium kann Gerlinger zusätzlich ein abgeschlossenes Studium der Diplom-Biologie sowie eine Ausbildung als medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin vorweisen.

Ihre Entscheidung für den Wechsel nach Kreuzwertheim beschreibt die Fachärztin damit, auf eine „junge Praxis mit einem sympathischen, engagierten und kompetenten Team“ gestoßen zu sein, deren Weiterentwicklung sie gerne mitgestalten möchte.

„Ich freue mich insbesondere auf die verschiedenen Menschen, die ich kennenlernen werde und darauf, Patienten hausärztlich mit all ihren großen und kleinen Problem zu versorgen sowie sie zu begleiten. Hierbei lege ich besonderen Wert auf eine individuelle Beratung. Ich möchte die hausärztliche Nähe und meine Erfahrungen für eine kompetente Diagnostik sowie Therapie nutzen.“ Für MVZ-Geschäftsführer Rudolf Weininger steht fest: „Frau Gerlinger wird mit ihrer umfangreichen Expertise eine große Bereicherung für die Praxis sein. Ich wünsche einen guten Start.“

Gleichzeitig bedankt sich Weininger bei Michael Weber, der das MVZ seit der Eröffnung vor anderthalb Jahren engagiert unterstützt hat. Mit dem Einstieg von Gerlinger stellt Weber seine bisherige Tätigkeit in Kreuzwertheim ein.

Damit kann er sich wieder vollständig auf seine Aufgaben als Chefarzt der Gastroenterologie in der Rotkreuzklinik Wertheim konzentrieren.

