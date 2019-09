Eine Idee führt zur anderen

Marktheidenfeld.Der Künstler Rolf Thuma zeigt von Samstag, 7. September, bis Sonntag, 13. Oktober, seine Werke im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld.

Rolf Thuma wird häufig gefragt, wie er auf die vielfältigen Ideen und Malstile kommt. Seine Antwort darauf: Es geschieht einfach. Malen ist für den Künstler aus Schwäbisch-Gmünd pure Neugierde. Eine Idee führt zu einer anderen.

Im Hinterkopf wird ständig an neuen Ideen gearbeitet. Egal wo man ist, was man tut. Es läuft oft unbewusst, bis der Gedanke, das Bild plastisch vor Thuma erscheint. Es passiert im Kopf. Man muss nur genau beobachten und genau zuhören.

Thumas Bilder stehen somit am Ende einer Gedankenkette, eines Planes. Seine Kunst lädt zum Entdecken ein. Mit seinen Bildern möchte Thuma Gedanken, Gefühle, Geschichten sichtbar machen, auf seine Weise: reduziert, spielerisch und ironisch. Also nicht das Sichtbare abmalen, sondern einen Schritt weitergehen.

Man muss genau hinsehen, sich Zeit nehmen und hinterfragen, einen zweiten Blick bemühen. Zusammenfassend kann man es so erklären: am Anfang war die Idee: Die Idee geht vom Kopf über das Herz durch die Hand auf die Leinwand.

An den Sonntagen am 15. und 29. September sowie am Sonntag, 13. Oktober ist der Künstler von 14 bis 18 Uhr persönlich anwesend und führt durch seine Ausstellung.

