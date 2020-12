Einbruch in Vereinsheim

Kreuzwertheim.Ein unbekannter Täter drang in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag gewaltsam in ein Vereinsheim in der Gemeindedinger Straße ein und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Auf der Suche vermutlich nach Bargeld wurden eine Vielzahl von Räumen und Schränken durchsucht. Gestohlen wurde eine Spendenbox in der sich bis 200 Euro Bargeld befand.

Versuchter Einbruch in Drogerie

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet einen Tatzusammenhang mit einem in der Nacht zum Samstag versuchten Einbruch in einen Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße.

