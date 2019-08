Ein enormer Imagegewinn für die Gemeinde

Rundum zufriedene Gesichter gab es in Kreuzwertheim beim Pressegespräch zum Ergebnis des Titelgewinns „Coolste Gemeinde Mainfrankens“ und des damit verbunden Konzerts von Álvaro Soler.

Kreuzwertheim. „Wahnsinn, ein Meilenstein, einzigartig“, die Superlative sprudelten am Montag im Rathaus nur so aus Bürgermeister Klaus Thoma heraus. Auch die Mitglieder des Organisationsteams und die Vereinsvorstände waren vom Erfolg begeistert. Einleitend blickten sie in einem kurzen Video auf das gelungene Radio Gong Sommer Open-Air zurück.

Thoma sprach den anderen Teilnehmern des Wettbewerbs Respekt für das faire Spiel aus. Der beeindruckende Tanz-Flashmop mit nahezu tausend Menschen am 16. März sei schon ein bombastisches Gänsehautfeeling gewesen. „Danach wussten wir, wir sind nicht mehr aufzuhalten.“ Dann sei noch die Spenden-Challenge mit einer unglaublichen Resonanz gekommen, die man im Nachhinein noch kaum begreifen könne. Insgesamt kamen 47 685 Euro für die Kreuzwertheimer Vereine zusammen. „Wir haben nicht nur die Radio Gong-Bürgermeisterschaft 2019 gewonnen und sind dadurch die coolste Gemeinde Mainfrankens“, laut des Senders hätte man auch das schönste Ambiente und das Eventgelände mit dem am meisten beeindruckenden Flair.

Die Marktgemeinde habe auf vielfältige Weise vom Titel um dem Konzert mit dem Sänger Álvaro Soler profitiert. Beides und die wochenlange Berichterstattung im Radio und den Printmedien hätten einen enormen Imagegewinn für die Marktgemeinde und die Verwaltungsgemeinschaft gebracht. Man habe einen überregionalen Bekanntheitsgrad erreicht und eine Steigerung der Attraktivität als Wirtschafts-, Wohn- und Einkaufsstandort sowie touristische Destination.

Das Konzert sei ein „Eventgenuss für die ganze Familie“ gewesen. Lob gab es dafür, dass die Bürger durch die Freikarten ein kostenloses Konzert mit einem internationalen Künstler bekamen. Bürger hätten erfreut berichtet, dass sie als Familie teilweise erstmals mit drei Generationen auf einem Konzert waren, was sonst nicht möglich gewesen wäre. „Alle fühlten sich dort pudelwohl.“ Mit dem Eltern-Kind-Bereich und der „GodSpot“-Ladestation habe man zudem erstmalig völlig neue Ideen der Konzertgeschichte kreiert.

Meisterschaft und Konzert hätten auf besondere Weise den Gemeinschaftssinn im Markt und der Verwaltungsgemeinschaft gestärkt. „Der Zusammenhalt der Menschen und die Identifikation mit der Gemeinde war unbezahlbar.“ Erst durch besagten Zusammenhalt, die vielen fleißigen Hände, das gemeinsame Anpacken und das optimistische Herangehen an schwierige Aufgaben sei dieser Erfolg möglich gewesen. „Uns war klar, ein Konzert mit 10 000 Besuchern in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, wird kaum zu schaffen sein. Ich war mir aber sicher, gerade weil dies so unmöglich ist, schaffen wir es“, erinnerte sich Thoma, denn für das Meistern unmöglicher Aufgaben sei man schließlich bekannt.

Besonders hob er das Organisationsteam hervor. Es sei wild zusammengewürfelt, hatte aber ein gemeinsames Ziel. „Sie wollten den Wettbewerb unbedingt gewinnen und sie wollten das Konzert.“ Dadurch sei sehr effizient gearbeitet und die auftretenden Probleme angegangen worden. Die Mitglieder des „Orga-Teams“ hätten mit viel Kreativität und Hartnäckigkeit alles in Bewegung gesetzt, um ein positives Ergebnis zu erreichen. Dies sei organisatorisch und finanziell geglückt. „Sie haben unter Zeitdruck Unglaubliches geleistet.“ Auch die Vereinsvorsitzenden, die in ihren Vereinen die Helfer akquirierten, seien von großer Bedeutung für den Erfolg gewesen. Besonders erfreut war Thoma darüber, dass Vereine aus allen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft mithalfen. Dank sprach Thoma auch dem Gemeinderat der Marktgemeinde aus. Die Räte seien bereit gewesen, dass finanzielle Risiko des Konzertevents mitzutragen. Aus dem Stand heraus habe man für das Konzert die „Coolste Gemeinde Mainfrankens Kreuzwertheim GbR“ gegründet um Rechtssicherheit zu schaffen. Ihr gehören die Marktgemeinde und 28 Vereine an. „So einen Wahnsinn hat es noch nie gegeben.“

Den enormen Aufwand der Konzertorganisation machte er mit einigen Zahlen deutlich. So wurden unter anderem 143 Bauzäune mit einer Gesamtlänge von 286 laufenden Metern aufgestellt. Man benötigte 70 Dixie-Toiletten, fünf Toiletten-Wagen, zehn Grills, 15 000 Serviettenpackungen, zahlreiche Zelte, Biergarnituren und vieles mehr. Für die Versorgung der Musikfans hatte man unter anderem 7000 Bratwürste und Brötchen sowie je 800 Käsebrötchen und Laugenkäsestangen bereitgestellt. „Innerhalb weniger Tage entstand die Konzertlokation am Main“, hob er hervor.

Thomas Dank galt allen Organisatoren, Helfern, Sponsoren, den Verwaltungsmitarbeitern, Nachbarstädten, Radio Gong, allen beteiligten Künstlern, den Gästen, den Bürgern die den Markt zur Meisterschaft angemeldet hatten, sowie allen anderen Beteiligten. „Ohne diese breite Unterstützung hätte diese großartige Veranstaltung in diesem Rahmen nicht stattfinden können.“

Insgesamt hatten 590 ehrenamtliche Helfer von sechs bis über 85 Jahren zusammen 3365 Helferstunden geleistet. Ungezählt blieben die Stunden de Organisations-Teams.

Der finanzielle Wunsch für das Konzert sei eine schwarze Null gewesen. Stolz gab Thoma nun einen Gewinn von 21 814 Euro bekannt. „Somit können wir pro geleistete Helferstunde rund 6,50 Euro an die Vereine auszahlen. Ein wahnsinniges Ergebnis.“

Nimmt man die Gelder aus dem Spendenmarathon dazu, profitierten die Vereine sogar mit insgesamt 69 499 Euro. „Es gab keine Beschwerden“, fasste Thoma den Konzertverlauf zusammen. Auch die Entscheidung über die Verkehrsführung mit Sperrung des Altorts sei genau richtig gewesen.

Er hofft, dass das entstandene Gemeinschaftsgefühl anhält. Ein solches Großevent könnte man auch nicht jedes Jahr stemmen. „Eine Teilnahme am Wettbewerb von Radio Gong ist für die Gewinnergemeinde leider auch nicht mehr möglich“, resümierte er.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019