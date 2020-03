Eifrig Spenden gesammelt

Kreuzwertheim.Auf Initative von FGK-Urgestein Thomas Röttinger und seiner Frau Sylvia, die als Flugbegleiterin arbeitet, spendeten Mitglieder und Freunde der Kreuzwertheimer Faschingsgesellschaft im Vorfeld der diesjährigen Kampagne 580 Euro für Kinder in Äthiopien.

Das Ehepaar unterstützt schon seit Jahren weltweit Waisen und Kinder aus armer Herkunft mit Lebensmitteln und Sachspenden aller Art. Mitte Februar fand die Übergabe von Kleidung, Schuhen, Spielsachen und Lebensmitteln in Addis Abeba statt. Die Kinder, von schweren Behinderungen oder Verkrüppelungen gezeichnet, leben normalerweise am Rande der Gesellschaft. In dem Reha-Center erfahren sie aber viel Zuwendung und Liebe.

In der Einrichtung wurde das Paar schon freudig erwartet und nachdem die Kinder merkten, dass keine Berührungsängste herrschten und sie als normale Kinder angesehen und behandelt wurden, war der Bann sofort gebrochen. „Die Kleinen waren trotz Rollstuhl, Krücken und teilweise fehlender Gliedmaßen mit Feuereifer bei der Sache und wir waren überrascht, welche Freude sie etwa mit einem Fußball haben können“, so Thomas nach der Rückkehr in Deutschland. Am zweiten Tag wurden zwei kleine Waisenhäuser der „Hope for Children Organisation“ bedacht.

Hier leben zurzeit bis zu zehn Teenager mit jeweils einer Pflegemutter unter kargen aber liebevollen Bedingungen. Alle Kinder freuten sich über die Spenden der FGK-Mitglieder.

Die große Resonanz vor Ort motiviert Sylvia und Thomas Röttinger, auf beschrittenem Wege weiterzugehen. Bereits jetzt wurden in einer kleinen Spendenbox, die während des FGK-Frühschoppens am Faschingssonntag und der After-Umzugs-Party am Rosenmontag aufgestellt war, 260 Euro gesammelt, die man natürlich bei der nächsten Aktion im vollen Umfang für bedürftige Kinder einsetzen wird.

