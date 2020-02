Dreschhalle war fest in weiblicher Hand

Die Dreschhalle in Kreuzwertheim war wieder fest in Frauenhand. Beim traditionellen Frauenfasching feierten rund 380 Anhängerinnen des närrischen Treibens.

Kreuzwertheim. Bei Partymusik und heißen Showeinlagen verschiedener Männerballetts kam am Donnerstagabend beim traditionellen Kreuzwertheimer Frauenfasching so richtig Stimmung in der Dreschhalle auf. Der kreativen Kostümvielfalt unter den 380 Frauen war dabei fast keine Grenze gesetzt.

Es tanzten Hexen mit süßen Tieren oder Teufelinnen, Aliens feierten mit der amerikanischen Freiheitsstatue, Clowns, bunte Vögel und andere lustige Gestalten stießen miteinander an und bejubelten die Darbietungen.

Besonders hervor stachen die Kostüme einer ganzen Gruppe Frauen, die als weiße Quallen den Abend zelebrierten. Auffällig dabei war ihr buntes Leuchten.

Männer waren unter den Feiernden keine auszumachen, galt für diese doch Hallenverbot. Hinein durften nur die männlichen Wesen, die sich um das Wohl der Närrinnen kümmerten. Dies waren neben den Musikern und den heißen Tänzern, etwa 30 weitere Männer, die sich um die Organisation und mehr kümmerten.

Für die Partystimmung und Tanzmusik sorgten Felix Weiß und Mirko Hopf mit ihrer Band „Die Almzipfel“. Mit bekannten Hits zogen sie die Damen den ganzen Abend lang auf die Tanzfläche vor der Bühne. Geräumt wurde diese nur für die Auftritte der drei Männerballetts.

Diese begeisterten die Frauenwelt und erhielten sehr viele Jubelrufe und großen Applaus als Lohn. Natürlich durften sie die Halle nicht ohne Zugabe verlassen. Eröffnet wurde die Riege der Auftritte von den „Alpfler Laabfrösch“ aus Altfeld. Mit ihrem Tanz „Glück auf in Shong Shan“, nahmen sie die Damenwelt mit nach China. Dort präsentierten sich starke Männer, die nicht nur mit Muskelkraft und Hacke sondern auch mit Sprengkraft und tänzerischem Talent Felsen versetzen konnten. So entstand ein Tempel, in dem sie gemeinsam mit den Mönchen mit Tanz und Akrobatik für Begeisterungsrufe sorgten.

Ebenso begeistert waren die Damen von den Auftritten des Männerballett des Carneval Clubs Fechenbach (CCF) und des Heimgewächses „Taktlos Kreuzwertheim“. Damit die Närrinnen auch sorglos feiern konnten, bot die Faschingsgesellschaft Kreuzwertheim auch in diesem Jahr einen Heimfahrservice mit mehreren Kleinbussen an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020