Drei Stampfer geklaut

Schollbrunn.Unbekannte Täter hatten es auf die Bodenverdichtungsgeräte einer Baufirma in der Oberen Heeg abgesehen. In der Zeit von Mittwoch, 7. August bis Freitag, 9. August, gelangten die Täter durch das Aufzwicken des Maschendrahtzauns auf das Betriebsgelände und entwendeten zwei „Wacker-Stampfer“ und einen “Aman-Stampfer“. Das Diebesgut wurde augenscheinlich durch die Öffnung im Zaun auf eine angrenzende Wiese gebracht und von dort in ein Fahrzeug geladen und abtransportiert. Der Wert der maschinen beträgt laut Polizei rund 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Telefon 09391/9841-0 entgegen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020