Drei Pkw an Unfall beteiligt

Marktheidenfeld.In der Marktheidenfelder Luitpoldstraße ereignete sich am Samstag gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt drei Pkw beteiligt waren. Ein 54-Jähriger hatte mit seinem Auto wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs anhalten müssen. Ein nachfolgender Pkw, welcher von einem 22-Jährigen gesteuert wurde, hielt hinter dem Pkw des 54-Jährigen an. Ein weiterer Pkw mit einem 27-jährigen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Hierdurch wurden die beiden vorderen Pkw aufeinander geschoben. Der 22-jährige Fahrzeugführer erlitt wegen des Aufpralls leichte Verletzungen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019