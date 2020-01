Diebe klauen Werkzeugmaschinen

Marktheidenfeld.Fünf Werkzeugmaschinen der Marke Hilti im Gesamtwert von 1700 Euro wurden in der Zeit von Samstag, 13.30 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, aus einem Firmenfahrzeug in Marktheidenfeld entwendet. Der weiße Mercedes Sprinter war in der besagten Zeit in der Fichtenstraße abgestellt. Gestohlen wurden: ein Akku Winkelschleifer, eine Bodenschleifmaschine, ein Bohrhammer, eine Pendelsäge und ein Akku-Schrauber, alle in der Farbe Rot. Im gleichen Zeitraum wurden in Urspringen ebenfalls aus einem abgestellten Firmenbus mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Hilti und DeWalt im Wert von 2500 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 09391/98410. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020