Diebe flüchten aus Drogerie

Marktheidenfeld.Vermutlich mit Waren im Wert von mehreren Hundert Euro sind am Dienstag zwei Ladendiebe aus der Müller-Drogerie am Marktplatz in Marktheidenfeld geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, verließen die beiden kurz nach 17 Uhr das Geschäft mit einem geschäftseigenem Einkaufskorb aus Metall, der mit Waren, vermutlich hochwertigen Parfums, gefüllt war.

Nachdem die Diebstahlsicherung am Ausgang Alarm auslöste, rannten die Täter in Richtung Lohgraben/Mehrgenerationenspielplatz weg. Die beiden waren etwa 16 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Hinweise, auch zum entwendeten Einkaufskorb, sollten an die Polizei Marktheidenfeld unter Telefon 09391/98410 gehen. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.01.2021