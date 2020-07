Diebe entwenden Baufahrzeuge

Altfeld.Ein Radlader sowie eine Rüttelplatte im Gesamtwert von 40 000 Euro wurden in der Zeit vom Dienstag vergangener Woche bis Montagmorgen, 6.30 Uhr, von einer Baustelle in Altfeld gestohlen. Diese befindet sich in der Nähe der Kreisstraße MSP 31. Die Maschinen standen gut sichtbar neben einem weißen Baucontainer. Die Täter bauten vor dem Diebstahl eine am Radlader angebrachte Palettengabel ab und brachten eine Schaufel an.

Minibagger weggefahren

Über das Wochenende wurde des Weiteren ein Minibagger mit Anbauteilen von einer Baustelle auf dem Gelände einer Firma in der Straße „Am Schlossfeld“ neben der Kreisstraße MSP 31 entwendet. Der Mini-Kompaktbagger der Marke Hitachi hat einen Wert von 60 000 Euro. Vermutlich wurde das Fahrzeug auf einem parallel zur Kreisstraße verlaufenden Schotterweg weggefahren. Wer hat in Zusammenhang mit den Diebstählen sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 09391/98410. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.07.2020