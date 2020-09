Der Wandel und das Werden der Natur

Werke des Zeichners und Malers Ansgar Skiba sind im Herbst in Marktheidenfeld zu sehen. © Ansgar Skiba

Marktheidenfeld.„Farbfluss“ heißt die Ausstellung von Ansgar Skiba, die ab Samstag, 12. September im Kulturzentrum Franck-Haus zu sehen ist.

Der Zeichner und Maler wurde 1959 in Dresden geboren und lebt heute in Düsseldorf. In Marktheidenfeld zeigt er seine von der Natur inspirierten Bilder. Ansgar Skiba befasst sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Natur. Insbesondere beschäftigt er sich leidenschaftlich mit Gärten und Pflanzen. Hier geht es um den Wandel, das Werden und Vergehen von Natur.

Dynamik und Sinnlichkeit

Skibas Motive vereinigen in exemplarischer Weise alle ihm wichtigen und für seine Malerei typischen Eigenschaften: Gegenständlich archetypische Motivik, reinfarbliche Koloristik, flächige Tiefenräumlichkeit, reliefhafter Farbauftrag und haptische Präsenz sowie Kraft, Dynamik und Sinnlichkeit, die Vermeidung alles vordergründig Inhaltlichen sowie die Verschmelzung des Dargestellten mit der Bildfläche zu einer Identität.

