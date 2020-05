Der „Main-Spessart-Sprinter“ ist bald wieder unterwegs

Main-Spessart-Kreis.Pünktlich zum Beginn der Pfingstferien startet am letzten Maiwochenende der „Main-Spessart-Sprinter“.

Dabei handelt es sich um einen Freizeitbus mit einem Fahrradanhänger, der bis zu 16 Fahrrädern transportieren kann. Bei der Fahrt im Bus sind die aktuell gültigen Hygienemaßnahmen einzuhalten, das heißt alle Fahrgäste ab sechs Jahren müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Bequem mit Bus zurückfahren

Der „Main-Spessart-Sprinter“ fährt bis einschließlich Sonntag, 4. Oktober an Wochenenden und Feiertagen und verbindet die Schneewittchenstadt Lohr mit Hasloch im äußersten Südwesten des Landkreises. Haltepunkte in Neustadt, Hafenlohr, Marktheidenfeld, Lengfurt, Trennfeld und Kreuzwertheim eröffnen zahlreiche Möglichkeiten, die Region ohne eigenen Pkw und doch individuell für Freizeitaktivitäten zu nutzen. So lädt zum Beispiel das Hafenlohrtal mit seinem sanften Anstieg die Radler ein, hier tiefer in den Spessart vorzudringen. Wanderfreunde können den „Main-Spessart-Sprinter“ nutzen, um den Main-Wanderweg zwischen Lohr und Kreuzwertheim in Etappen zu erwandern und bequem mit dem Bus zurückfahren.

Eine von drei Freizeitlinien

Der „Main-Spessart-Sprinter“ ist eine von drei Freizeitlinien im Verkehrsverbund Mainfranken (VVM). Die drei Freizeitlinien sind miteinander verknüpft. So erreichen die Fahrgäste des „Main-Spessart-Sprinters“ in Marktheidenfeld den „Wein&Wiesen-Sprinter“, der sie über Würzburg bis zur Mainschleife bringt. In Würzburg besteht Anschluss an den „Maintal-Sprinter“, der Erlabrunn über Würzburg und Ochsenfurt mit Röttingen im Taubertal verbindet.

Tarife

Fahrgäste zahlen den herkömmlichen VVM-Tarif, die Fahrräder werden kostenlos transportiert. Mit der „Tageskarte Plus“ für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder sind die Fahrgäste besonders günstig mobil.

Selbstverständlich sind auch Fahrgäste, die ohne Fahrrad unterwegs sind, in den Sprintern willkommen. Inhaber eines VVM-Abonnements sind damit am Wochenende sogar kostenlos im gesamten Verbund unterwegs: Als besonderes Plus können sogar noch alle eigenen Kinder sowie Enkelkinder bis 15 Jahre und ein weiterer Erwachsener ohne zusätzliche Fahrkarte mitfahren.

Die ausführlichen Informationen zum „Main-SpessartSprinter“ mit Links zu den beiden anderen Freizeitlinien, Fahrpläne, Nutzungsbedingungen und touristische Ausflugstipps gibt es im Internet unter www.main-spessart.de unter dem Thema Tourismus & Kultur.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020