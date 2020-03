CSU-FWG holt die meisten Sitze

Hasloch.Die Gruppierung CSU-FWG stellt in Hasloch die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Sie erreichte 40,7 Prozent der Stimmen und kommt auf 5 Mandate. Die Liste SPD-Freie Bürger erreichte 31,7 Prozent und kommt auf vier Sitze. Drei Mandate werden von der Liste FW-PL gestellt. Folgende Kandidaten haben den Einzug in das Kommunalparlament geschafft: CSU: Frank Weiß, Günter Tretter, Thea Haselhoff, Marco May und Christian Versch. SPD-FReie Bürger: Karl Heinz Schöffer, Gerhard Rüster, Stefanie Enders, Thoams Brunner. FW-PL: Armin Hartmann, Arnold Paulini, Denise Voit. wei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.03.2020