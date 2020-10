Corona- Ampel steht auf gelb

Main-Spessart-Kreis.Der Landkreis Main-Spessart hat beim 7-Tage-Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner den Signalwert von 35 überschritten. Wie das Landratsamt mitteilt, gelten daher ab dieser Woche die Regeln, die in der geänderten Bayerischen Infektionsschutzverordnung für diesen Fall vorgesehen sind.

Es gilt eine Maskenpflicht überall dort, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen, das heißt: in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden sowie in Freizeiteinrichtungen und Kulturstätten, auch am Platz in den weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe fünf, auch am Platz bei Tagungen und Kongressen sowie in Theatern, sonstigen Bühnen und Kinos und für die Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen.

Die Maskenpflicht gilt auch am Arbeitsplatz, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann, und insbesondere auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen (zum Beispiel Fahrstühle, Flure, Eingänge und Kantine, mit Ausnahme der Einnahme des Essens).

Private Feiern eingeschränkt

In der Gastronomie ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle von 23 Uhr bis 6 Uhr untersagt. Ausgenommen ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen oder mitnahmefähigen nichtalkoholischen Getränken. Von 23 Uhr bis 6 Uhr darf kein Alkohol verkauft werden.

Private Feiern und Treffen sowie der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum werden auf zwei Hausstände oder maximal zehn Personen beschränkt.

Außerdem stellt das Gesundheitsamt Main-Spessart die Kindertageseinrichtungen im Landkreis auf Stufe „gelb“, das bedeutet, dass weiterhin alle Kinder die Einrichtung besuchen können, jedoch in festen Gruppen betreut werden. Das Personal muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Die Regeln gelten bis zum Ablauf des Tages, an dem der Landkreis letztmals in der Bayerischen Corona-Ampel unter den Städten und Landkreisen mit „7-Tage-Inzidenz ab 35“ (gelb) aufgeführt ist. Sollte die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis auf 50 oder mehr steigen, gelten für den Landkreis automatisch die zusätzlichen Regeln gelten, die die Staatsregierung für diesen Fall festgelegt hat.

Die Bayerische Corona-Ampel wird täglich auf der Internetseite des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter www.stmgp.bayern.de bekannt gegeben.

Test nur mit Anmeldung

Wer sich im Testzentrum in Marktheidenfeld testen lassen möchte, muss sich vorher anmelden. Möglich ist dies online über das Kontaktformular auf der Homepage des Landkreises unter www.main-spessart.de oder telefonisch unter 09391/5022220. Zum Test sind die Versichertenkarte der Krankenkasse, der Personalausweis und ein Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Das Testzentrum kann nur mit dem PKW besucht werden, da die Probenentnahme im Auto erfolgt.

Wichtige Antworten zu allen Fragen rund um das Corona-Geschehen in Bayern erhalten die Bürger über die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung.

Die Servicestelle steht täglich von 8 bis 18 Uhr unter Telefon 089/122220 zur Verfügung.

Viele Fragen lassen sich jedoch schon ohne einen Anruf, sondern mit Blick ins Internet klären. Empfohlen wird hier die Seite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration unter www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php sowie die Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter www.stmgp.bayern.de/coronavirus/.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020