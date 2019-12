„Cool ist, wer an andere denkt“

Mit gleich zwei besonderen Aktionen unterstützen die Kreuzwertheimer in den kommenden Monaten die „Aktion Regenbogen“.

Kreuzwertheim. „Cool ist, wenn man auch an andere denkt“, stellte Bürgermeister Klaus Thoma beim Pressegespräch am Mittwoch im Rathaus der Marktgemeinde fest. Das Jahr sei für Kreuzwertheim mit dem Gewinn des Titels „Coolste Gemeinde Mainfrankens“ sehr ereignisreich gewesen.

Die Einnahmen aus den Aktionen kämen den helfenden Kreuzwertheimer Vereinen zu Gute. „Nun wollten wir etwas für die gesamte Region tun“, sagte er. So wird es noch im Dezember ein Benefizkonzert und im August 2020 einen Besuch einer besonderen Promi-Radtour geben. Die Gewinne und Spenden aus beiden kommen zweckgebunden der Aktion „Regenbogen für leukämie- und tumorerkrankte Kinder Main-Tauber“ zu Gute.

„Wir stehen voll dazu, eine regionale Hilfsorganisation zu unterstützen“, so Thoma. Es gebe nichts Ungerechteres als Kinder mit dieser schweren Krankheit. „Solch eine Erkrankung kann jeden Treffen.“ Zudem stehe es einer Gemeinde gut, wenn sie sich für Mitmenschen einsetze. Beim Benefizkonzert Samstag, 14. Dezember, in der Dreschhalle spielt „TroPoSax“ Big-Band-Swing europäische und internationale Weihnachtslieder im Sound der Swing-Ära in original Bigbandbesetzung.

Hinzu kommen Swing-Standarts wie Glenn Millers „In the Moon“ und „Pennsylvania 6-5000.“ Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden am Ausgang zu Gunsten der Aktion Regenbogen werden erbeten.

„TroPoSax“ steht für Trompete, Posaune und Saxophon. Die Musiker kommen alle aus der Region. Gesanglich werden die Stücke von Sonja reitag vorgetragen. Sie studierte Jazzgesang und Popularmusik an der Hochschule für Musik Würzburg und war als Solistin Mitglied in den Landesjazzorchestern Bayern und Baden-Württemberg sowie dem Bundesjazzorchester.

Zudem arbeitet sie europaweit mit namhaften Größen der Jazzszene zusammen. „Das wird eine tolle Sache“, schwärmte der Bürgermeister. Im Rahmen des Konzerts werden auch die Spendenschecks des Sommer–Open-Airs an die damals helfenden Vereine übergeben.

Am 13. August wird es einen weiteren neuartigen Höhepunkt geben. Die „Tour der Hoffnung“ macht mit rund 200 Radlern Halt in Kreuzwertheim. Ziel der Tour ist es, Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln. Zu den Radlern gehören viele bekannte Persönlichkeiten aus Radio und Fernsehen sowie Weltmeister und Olympiasieger verschiedener Sportarten.

Die Sommertour der Radler beginnt am 12. August in Gießen. Am 13. August geht es für sie 93 Kilometer von Sailauf den Main entlang über Aschaffenburg, Obernburg und Miltenberg an den Tageszielort Kreuzwertheim.

Tour der Hoffnung

Im Mainvorland werden die Radler mit einem Fest empfangen. „Es wird ein kleines Familienfest nach dem Motto Familien helfen Familien geben“, so Thoma. Geplant sind verschiedene Essens- und Getränkestände, Aktionen sowie Spielangebote für Kinder.

Mit Verantwortlichen der Tour der Hoffnung hatte es bereits eine Besprechung vor Ort gegeben. Sie hätten gesagt, es werde ein Traum, wenn ihre Tagesetappe dort ende, zitierte Thoma einen Verantwortlichen.

Alle von der „Tour der Hoffnung“ in Kreuzwertheim gesammelten Spenden und die Gewinne des Fests kommen zu hundert Prozent ebenso der Aktion Regenbogen zu Gute. Außerdem werde die „Tour der Hoffnung“ die Spendensumme großzügig aufstocken.

„Es ist toll, wenn wir den Kindern und Familien so helfen können“, freute sich Thoma. Michael Bannwarth, Vorsitzender der Aktion Regenbogen, habe „Bauklötze“ über die Aktionen gestaunt und sich sehr darüber gefreut, berichtete der Bürgermeister. Die beiden Events in der Marktgemeinde werden vom bewährten Organisationsteam der Aktion „Coolste Gemeinde Kreuzwertheim“ geplant und vorbereitet.

Die Vereine stelle zudem Helfer. „Wir freuen uns über jeden Helfer, auch von außerhalb Kreuzwertheims“, warb Thoma um Unterstützung.

Er freute sich, dass auch Organisationen aus Wertheim wie die Freiwillige Feuerwehr ihre Unterstützung zugesagt hatten. Außerdem werden die Projekte durch Sponsoren aus Wertheim und Kreuzwertheim unterstützt.

Thoma bat bereits jetzt um Spenden zu Gunsten der Aktion Regenbogen. Dazu hat die Marktgemeinde zwei Spendenkonten eingerichtet.

