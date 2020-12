Busse fahren wie an Schultagen

Marktheidenfeld.Auch wenn die Schulen vorzeitig geschlossen wurden, verkehren die Linienbusse von und nach Marktheidenfeld nach den regulären Fahrplänen wie an Schultagen. Bis zum ursprünglichen Beginn der Weihnachtsferien, am Mittwoch, 23. Dezember, fahren alle Linienbusse noch den sogenannten Schulfahrplan. So ist sichergestellt, dass Berufstätige oder Schüler in der Notbetreuung wie gewohnt den öffentlichen Nahverkehr nutzen können, wie die Stadtverwaltung Marktheidenfeld mitteilt.

Die Mobilitätszentrale Main-Spessart ist am 24. und am 31. Dezember. geschlossen und somit auch telefonisch nicht erreichbar, ebenso das MSP-Kundenzentrum im Bahnhof Gemünden. Rufbusse für die Feiertage müssen bis zum 23. Dezember.um 18 Uhr bestellt werden. Nachdem am Freitag die Luitpoldstraße und die Würzburger Straße in Marktheidenfeld wieder für den Verkehr freigegeben werden, können ab Samstag die Linienbusse wieder am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Adenauerplatz abfahren. Die Ersatzhaltestellen am „Alten Festplatz“ Marktheidenfeld werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angefahren.

Damit sind diese Bereiche ab Montag, 21. Dezember, wieder als Parkfläche freigegeben. Ebenso sind die Halteverbote in den umliegenden Straßen aufgehoben. Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Linienverbindungen verändern sich mit der Rückverlegung der Haltestellen an den ZOB Marktheidenfeld nicht. Diese werden somit gemäß den aktuellen Fahrplänen durchgeführt. Die Haltestellen „Kupschmarkt“ in der Luitpoldstraße und „Georg-Mayr-Straße“ in der Georg-Mayr-Straße werden ab Samstag, 19. Dezember, wieder bedient. Die für die Haltestelle „Georg-Mayr-Straße“ eingerichtete Ersatzhaltestelle „Nordbrücke“ entfällt ab diesem Zeitpunkt.

