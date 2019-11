Britische Lieder aus alter Zeit

Homburg.Unter dem Motto „Ae Fond Kiss – British Songs from the Past“ steht das nächste Konzert am Samstag, 16. November, um 17 Uhr in Schloss Homburg am Main. Zu hören und zu erleben sind traditionelle „Folk-Songs“ und Cembalo-Variationen, wie die Veranstalter mitteilen. Die Schottin Deirdre Campbell-Shaw singt schottische, irische und englische Lieder „aus alten Zeiten“. Sie begleitet sich selbst auf der keltischen Harfe und führt mit ihrer wunderbaren, natürlichen Stimme in eine bis heute besondere Gesangtradition.

Auch „Folk-Songs“ aus der Zeit der englischen Königin Elisabeth I. stellt sie vor, begleitet von Michael Günther am Cembalo. Einige dieser Lieder inspirierten die bedeutendsten englischen Komponisten der Renaissance zu Variationswerken für das Cembalo, die so schöne Titel tragen wie „Loath to depart“, „Flow my Teams“ oder „Fortune my Foe“. Sie erklingen auf einem Cembalo der Homburger Sammlung aus dem 17. Jahrhundert. Eintrittskarten können unter Telefon 09395/997811 oder per E-Mail unter info@clavier-am-main.de reserviert werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019