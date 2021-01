Blutspenden dringend benötigt

Kreuzwertheim.Nicht nur wegen der Feiertage werden derzeit dringend Blutspenden benötigt. Ein Blutspendetermin findet in der Dreschhalle in Kreuzwertheim am kommenden Dienstag, 12. Januar, von 17 bis 20.30 Uhr statt.

Blut spenden können Bürger im Alter zwischen 18 und 73 Jahre. Erstspender dürfen nicht älter als 63 Jahre sein. Zum Termin sind Personalausweis und Mund- Nasenschutz mitzubringen. Wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist, bemüht sich das BRK, die Spendenzeit und den außergewöhnlichen Ablauf so angenehm wie möglich zu gestalten.

Blutspender sind laut bayerischem Blutspendedienst von diversen Corona-Beschränkungen, wie Ausgangssperre, für diese Zeit befreit. Hier gelten Sonderregelungen. pm

