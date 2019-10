Bis zu 150 Mal Blut gespendet

Kreuzwertheim.Beim jüngsten Blutspendetermin in Kreuzwertheim wurden 150 Teilnehmer registriert. Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, waren davon fünf Erstspender.

Im Verlauf der Aktion wurden folgende Mehrfachspende ausgezeichnet:

Dreimaliges Blutspenden: Kristina Jeßberger und Johannes Mohr (beide Kreuzwertheim), Alexander Nurzhanov (Vockenrot), sowie Tobias Mahal,Tanja Lutz, und Holger Brumm (alle Wertheim).

Zehn Mal: Johannes Horn (Dorfprozelten).

50 Blutspenden: Matthias Busch (Kreuzwertheim).

75 Mal: Kerstin Christoph (Hasselberg).

100 Blutspenden: Reiner Christoph (Hasselberg).

150 Blutspenden: Alfred Jeßberger (Röttbach), Sieglinde Oleynk (Unterwittbach) und Dieter Pfenning (Schollbrunn).

Der nächste Blutspendetermin in Kreuzwertheim findet am 14. Januar in der Dreschhalloe statt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019