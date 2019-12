Betrug aufgeflogen

Marktheidenfeld.Eine verlorene Geldbörse führte jetzt zur Aufklärung einer zurückliegenden Unterschlagung und einer anschließenden Urkundenfälschung.

Am Sonntagabend brachte ein ehrlicher Finder die Geldbörse eines 23-jährigen Studenten aus dem Landkreis zur Polizei Marktheidenfeld.

In der Börse befand sich unter anderem eine Mitgliedskarte für das Sportzentrum der Universität Würzburg. Nach genauerer Betrachtung durch die Polizeibeamten stellte sich heraus, dass die Karte offensichtlich gefälscht war.

Weiteren Recherchen zufolge hatte der Student im August in Uettingen selbst einen Geldbeutel gefunden und diesen damals ebenfalls bei der hiesigen Dienststelle abgegeben. Bei der Aushändigung an den Eigentümer bemerkte dieser das Fehlen seiner Zugangskarte, die sich im Portemonnaie befand. Diese Karte hatte der 23-Jährige vermutlich vor der Abgabe der Geldbörse an sich genommen und im Nachhinein mit falschen Daten versehen. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019