Betriebliche Pflegelotsen

Main-Spessart-Kreis.Mit großem Erfolg wurde im Frühjahr 2019 die erste Fortbildung zum „Betrieblichen Pflegelotsen“ in den Landkreisen Main-Spessart und Würzburg durchgeführt. Nun findet die zweite Runde im März 2020 statt.

Pflegelotsen werden geschult, um ratsuchenden Kollegen in den Firmen eine erste Orientierung rund um die Pflege von Angehörigen zu geben. Die Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen trifft Arbeitnehmer häufig unvorbereitet. In kurzer Zeit müssen dann Pflege und Betreuung so organisiert werden, dass sie mit Alltag und Berufstätigkeit vereinbar sind. In den Betrieben, in denen die Pflegelotsen etabliert wurden, konnten diese mit Beratungen, Vorträgen und der Weitergabe von Informationen bereits viele ihrer Kolleginnen und Kollegen unterstützen.

Die Fortbildung findet an drei Vormittagen (16., 25. und 30. März) auf der Benediktushöhe, in Retzbach, statt. Anmeldungen sind möglich bis zum 14. Februar per E-Mail: Regionalmanagement@Lramsp.de oder unter Telefon: 09353/7931755. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.main-spessart.de, Thema: Regionalmanagement. pm

