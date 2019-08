Besuch vom Apotheker

Röttbach.Worauf muss man denn alles achten, wenn man draußen in der Sonne spielt? Diese Frage stellten sich die Kinder im Kindergarten Röttbach und freuten sich deshalb sehr über den Besuch aus der Schäfer Apotheke in Kreuzwertheim.

Zu viel Sonne ist nicht gut, davon könnte man leicht einen Sonnenbrand bekommen, so erzählten die Kinder aus ihren Erfahrungen im Urlaub. Neu war den Kindern jedoch, dass sich unsere Haut dies noch viel länger merken kann, als wir selber. Deshalb war ist wichtig, dass Sonnenhut, Sonnencreme und Sonnenbrille im Sommer immer mit dabei sind. All diese interessanten Dinge erfuhren die Kinder an einem Vormittag und konnten ihr neu erworbenes Wissen auch in einem kleinen Quiz unter Beweis stellen. kita

