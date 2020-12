Besondere Überraschung für Kreuzwertheimer Sportler

Kreuzwertheim.Die Corona-Situation hat alle Vereine derzeit ziemlich fest im Griff. Es sind kaum mehr sportliche Aktivitäten möglich. Die Sportler, Kinder und Erwachsene sind im Teil-Lockdown. Das gesamte Vereinsleben ist nahezu lahmgelegt. In diesem Bewusstsein hat sich der TSV Jahn Kreuzwertheim für alle seine jugendlichen Mitglieder sowie die Jugendtrainer und Übungsleiter eine kleine Weihnachtsaktion einfallen lassen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurden sie alle mit einem ganz besonderen Adventskalender beschenkt: im extra dafür entworfenen TSV Jahn Kreuzwertheim-Design. Die Nikoläuse vom TSV hatten das Vergnügen, die Adventskalender zu verteilen. Dabei haben die fleißigen Helfer in viele freudig leuchtende Augen gesehen. So ist man sehr zuversichtlich, dass die Mitglieder den Verein auch über den Jahreswechsel nicht vergessen – auch wenn kein Training, keine Weihnachtsfeiern und auch nicht das traditionelle Nikolausturnen stattfinden können. Der Verein hofft nun, im Jahr 2021 möglichst bald wieder sportliche Angebote machen zu können. tsv jk/Bild: TSV

