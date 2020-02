Beide Autofahrer wurden verletzt

Lengfurt.Zwei verletzte Autofahrer sowie zwei total beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes am Dienstag, gegen 10.50 Uhr, auf der Kreisstraße MSP 36. Die 32-jährige Fahrerin eines Skoda Rapid fuhr von Lengfurt kommend in Richtung Rettersheim. Nach der Steigung am Klosterberg überholte sie auf einer langen Geraden einen Pkw und stieß kurz danach frontal mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza zusammen, wodurch dessen 19-jähriger Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Er musste mittels Rettungsschere befreit werden. Beide Autofahrer wurden mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen. Abschleppdienste mussten beide Fahrzeuge bergen. Unterstützend waren die Wehren aus Rettersheim, Trennfeld, Lengfurt und Marktheidenfeld vor Ort. Die Straße musste von bis 13 Uhr voll gesperrt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020