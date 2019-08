Bei Altfeld entsteht riesige Industriefläche

Kreuzwertheim.Zwar hat der Kreuzwertheimer Gemeinderat, bei aber doch immerhin drei Gegenstimmen, „grundsätzlich keine Bedenken“ gegen die Bauleitplanung der Stadt Marktheidenfeld zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Gewerbepark Söllershöhe“, Altfeld, erhoben. Freudigen Herzens aber hat man das nicht getan, sondern hauptsächlich deshalb, „weil wir ja doch keine Einflussmöglichkeiten haben“, wie es aus den Reihen der Kommunalpolitiker formuliert wurde.

Immerhin beabsichtigt das Mittelzentrum Marktheidenfeld, an der Bundesstraße 8 nordöstlich von Altfeld ein Gewerbegebiet zu erschließen, das mit vorgesehenen rund 47 Hektar die Bezeichnung „großflächig“ wirklich verdient. Begründet wird das Vorhaben unter anderem damit, dass zusammengenommen nur noch eine Flächenreserve von knapp 14,5 Hektar vorhanden sei. „Die haben praktisch so viel in Reserve, wie wir jetzt in Unterwittbach insgesamt erschließen wollen“, machte Bürgermeister Klaus Thoma die Dimensionen deutlich. „Erleichtert“, wenn man davon überhaupt sprechen kann, wurde der Mehrheit des Gemeinderates die Zustimmung dadurch, dass eine im Aufstellungsbeschluss ausgewiesene Teilfläche von 0,89 Hektar Größe, die zum Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel zur örtlichen Nahversorgung“ bestimmt war, zunächst herausgenommen worden ist.

Weniger beziehungsweise keine Probleme hatte der Gemeinderat mit der zweiten Änderung des Bebauungsplanes „Am Wasserhaus“, mit dem die Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Medi-Centers mit Apotheke und Arztpraxis geschaffen werden sollen (wir berichteten). Nun hatte man sich mit den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange zu befassen. Wirklich Gravierendes war nicht nicht vorgebracht worden. Die nächsten Schritte wurden beschlossen. ek

