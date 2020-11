Beet neben Turnhalle bepflanzt

Röttbach.In Anlehnung an ein Kinderlied hieß es dieser Tage in Röttbach: „Wer will fleißige Gärtner sehn? Der muss in den Kindergarten nach Röttbach gehn!“ Um ganz genau zu sein, am Zaun des Kindergartens vorbei laufen und einen Blick auf das Beet neben der neuen Turnhalle werfen. Denn dort sind die Kinder fleißig am gärtnern gewesen.

In Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein und der Gemeinde Kreuzwertheim haben die Kinder dort viele Blumenzwiebeln eingepflanzt. Natürlich werden diese nun erst einmal über die kalten Monate hinweg in der Erde ruhen, aber, so hoffen die Kinder, im Frühling ihre ersten grünen Spitzen aus dem Boden sprießen lassen.

Damit jedes Kind dann auch noch genau weiß, welches denn „seine“ Blume ist, wurden vorher Namensschilder gestaltet. So wissen alle auch in ein paar Monaten noch ganz genau, wer welche Blumenzwiebel eingepflanzt hat. Und bis dahin bleibt es spannend. Denn welche Blumen dort wachsen werden, das ist im Moment ein Geheimnis. es

