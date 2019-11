Barrierefreier Ausbau startet

Marktheidenfeld.Der barrierefreie Ausbau der Mitteltorstraße in Marktheidenfeld startet am Mittwoch, 13. November. Während den mehrwöchigen Arbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen durch die Bauarbeiten zu rechnen. Der Ausbau beginnt am Marktplatz und führt bis zur Straßenkreuzung an der Luitpoldstraße.

Ebener Gehstreifen

Um die Barrierefreiheit zu erreichen, werden in der Mitteltorstraße unebene Pflastersteine auf 1,20 Meter Breite entfernt und durch einen neuen, ebenen Gehstreifen ersetzt. Die Maßnahme wird in halbseitiger Sperrung erfolgen.

Die Durchfahrt und ein Rettungsweg sind somit während des gesamten Zeitraums der Arbeiten gewährleistet. pm

