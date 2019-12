Ballermann-Hits gegen die heraufkriechende nasse Kälte

Kreuzwertheim.„Drei, zwei eins, los.“ Mit einem lauten Knall sprangen die 26 mutigen Schwimmer am Samstagnachmittag in die frischen Fluten des Mains. Die Wasserwacht Kreuzwertheim veranstaltete das Nikolausschwimmen zum 40. Mal.

Start war wie immer die bayerische Seite unterhalb der Eichler Schleuse. Manche sprangen beherzt ins kalte Nass von gerade einmal fünf Grad, andere tasteten sich vorsichtig hinein. Die Hände sollen trocken bleiben, war ihre Devise. „So werden die nicht so schnell kalt“, erklärte eine erfahrene Schwimmerin.

Warm bleiben ist das Wichtigste, um die 3,5 km lange Strecke zu meistern. Dabei gab es unterschiedliche Taktiken. Eine kleine Gruppe brachte mit einer Musikbox, aus der Ballermann-Hits ertönten, sommerliche Atmosphäre in den winterlichen Nachmittag. Andere waren mit Thermoskannen mit warmen Getränken bestens ausgerüstet. Außerdem gab es Kinderpunsch und Glühwein von den beiden Booten der Wasserwacht, die die Schwimmer auf der Strecke begleiteten. Für einen kleinen Energieschub hatten sie diesmal sogar Kekse an Bord.

„Es macht einfach immer wieder Spaß“, erklärte eine Teilnehmerin von der Wasserwacht Ansbach die Motivation sich Jahr für Jahr auf den Weg nach Kreuzwertheim zu machen. Unter den bekannten Gesichtern waren auch ein paar Neulinge. Sie wurden gefragt, ob sie mitmachen wollen und hatten einfach zugesagt, erzählten ein paar Echinger Wasserwachtler.

Nach einer guten dreiviertel Stunde kamen die ersten Schwimmer trotz der geringen Strömung schon in Kreuzwertheim an. Andere ließen sich etwas mehr Zeit. Dort wurden sie mit warmen Getränken empfangen. Neben dem Nikolaus, der an die Kinder Süßigkeiten verteilte, war diesmal auch Bürgermeister Klaus Thoma da, um die Schwimmer zu begrüßen. „Zum Schluss gab’s durch den Gegenwind ganz schön viele Wellen“, beurteilte Jutta Zahn die Bedingungen beim Schwimmen. „Sonst war’s aber gut.“ Da waren sich alle einig. In vorangegangenen Jahren war es schon deutlich kälter und anstrengender.

Nach einer verdienten heißen Dusche traf man sich im Fürstin-Wanda-Haus, um die Urkunden und Pokale aus den Händen von Siegfried Göbel, Vorsitzender der Wasserwacht Kreuzwertheim, und Klaus Thoma in Empfang zu nehmen. Thoma zollte allen Teilnehmern seinen Respekt, er selbst würde sich diese Leistung nicht zutrauen und sei deshalb lieber Zuschauer.

Die jüngsten Teilnehmer kamen mit Lucia Diehm und Jakob Weidenbach von der DLRG Urphar. Über die Pokale der ältesten Teilnehmer freuten sich Gerhard Krüger und Jutta Zahn. Größte Gruppe war die DLRG Urphar mit zwölf Schwimmern und sicherte sich auch noch den Pokal für die größte Männergruppe. Der Pokal für die größte weibliche Gruppe ging an die Wasserwacht aus Ansbach. Den weitesten Weg auf sich genommen hatten die Wasserwachten Eching und Bamberg.

Zum Abschluss des offiziellen Teils überreichte Trudel Dosch 400 Euro vom Erlös ihres Flohmarktes am Kreuzwertheimer Weihnachtsmarkt an die Jugend der Wasserwacht Kreuzwertheim. Weitere 300 Euro gingen an den Förderverein der Grundschule Kreuzwertheim. „Ohne die Jugend wären wir sowas von armselig“. kem

