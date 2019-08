Autoschlüssel und Messer sichergestellt

Hasloch.Ein Mann, welcher gerade zu einem abgestellten Kleinkraftrad in der Faulbacher Straße lief, fiel am vergangenen Freitag, gegen 21.35 Uhr, einer Streife auf. Als der Mann die Streife erblickte, drehte er wieder um und setzte sich in die dortige Bushaltestelle. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 49-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,08 Promille, weshalb der Fahrzeugschlüssel zur Verhütung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt wurde. Ferner hatte der Mann ein Einhandmesser in der Hosentasche. das Messer wurde ebenfalls sichergestellt. Weil das Mitführen eines solchen Messers nicht erlaubt ist, muss sich der Mann nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz verantworten. pol

