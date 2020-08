Auto rammt Kleintransporter

Altfeld.Ein Leichtverletzter und 5000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen an der Autobahnauffahrt Marktheidenfeld ereignete. Der 61-jährige Fahrer eines Fiat Ducato verließ die A 3 aus Richtung Frankfurt kommend und wollte in Richtung Kreuzwertheim auf die Bundesstraße 8 einbiegen.

Dabei übersah er einen von links kommenden VW Golf. Dieser prallte fast ungebremst in die linke Fahrzeugseite des Kleintransporters. Der 24-jährige Golf-Fahrer klagte anschließend über Nackenschmerzen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Wertheim.

Der Kleintransporter konnte seine Fahrt fortsetzen, während der Golf mit Totalschaden von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020