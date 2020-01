Auto kollidiert mit Sattelzug

Marktheidenfeld.14 500 Euro Sachschaden entstanden bei der Kollision eines Autos mit einem Sattelzug am Mittwoch gegen 11 Uhr in Marktheidenfeld. Der 20-jährige Fahrer eines Sattelzugs war auf dem Äußeren Ring in Richtung Lengfurt unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Baumhofstraße kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem Mercedes, dessen 84-jähriger Fahrer beigrünem Ampelsignal die Baumhofstraße stadteinwärts fuhr.

Der Pkw musste anschließend mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Mitarbeiter des Bauhofs Marktheidenfeld kümmerten sich um das Abbinden der ausgelaufenen Motorflüssigkeiten. Der Mercedesfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020