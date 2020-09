Auto geriet ins Schleudern

Triefenstein.Viel Glück hatte ein Autofahrer, nachdem er die Kontrolle über sein Auto verlor. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-Jährige am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße vom Kloster Triefenstein in Richtung Lengfurt unterwegs. In der Linkskurve am Klosterberg geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab, wo es im Straßengraben landete. Dort überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem Auto befreien. Er wurde ins Krankenhaus nach Wertheim gebracht. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.09.2020