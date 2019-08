Aufmerksame Zeugin gibt Hinweis

Kreuzwertheim.Eine 64-jährige Besitzerin eines Audi A6 erstattete am Freitag eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am vergangenen Mittwoch hatte sie an ihrem auf dem Parkplatz beim Biergarten am Main geparkten Pkw einen Zettel gefunden. Auf diesem teilte eine unbeteiligte Zeugin mit, dass sie gesehen habe, wie der Audi der Frau gegen 19.30 Uhr von einem anderen Pkw angefahren wurde. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und das Aussehen des Fahrers. So konnte schließlich ein 82-jähriger Suzukibesitzer als Verursacher ermittelt werden. Durch den Unfall entstand am Audi ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019