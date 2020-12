Audi in voller Fahrt touchiert

Marktheidenfeld.Keine Verletzten, aber 45 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochabend auf der Bundesstraße 8. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-Jähriger mit einem VW Polo gegen 19:20 Uhr von der BAB 3 aus Richtung Würzburg kommend an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ab und wollte nach links auf die Bundesstraße 8 einbiegen. Dabei übersah er einen von links aus Richtung Kreuzwertheim kommenden Audi A 6 und touchierte diesen in voller Fahrt.

Der Audi kam durch den Aufprall ins Schleudern und erst nach 200 Meter zum Stehen. Die Straße musste für etwa 15 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Altfeld war mit 15 Einsatzkräften unterstützend vor Ort. Beide Pkws mussten mit Totalschäden von Abschleppunternehmen geborgen werden. pol

