Anwohner sauer wegen lauter Partys

Kreuzwertheim.Es war schon bei der Zusammenkunft des Bau- und Umweltausschusses vor wenigen Wochen zu ahnen, dass die damals beschlossenen zeitlichen Einschränkungen der Parkdauer auf zwei Stunden (wir berichteten) wenn überhaupt dann nicht überall auf Gegenliebe stoßen würden.

Jetzt kamen einige Anlieger der Maingasse in die Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, um dort ihre Kritik vor allem daran deutlich zu machen, dass auch die Parkzeit auf den Stellflächen am Ende dieser Gasse reguliert worden ist. Die Beschlüsse des Ausschusses hatte man so verstanden, dass Anwohner einen Parkausweis pro Familie erhalten sollten, der ihnen eine dauerhafte Nutzung eines Parkplatzes gestattet hätte.

Zurück in den Bauauschuss

Nach kurzer Diskussion machte Bürgermeister Klaus Thoma deutlich, dass er kein Problem damit habe, die Angelegenheit nach der Sommerpause im Bau- und Umweltausschuss noch einmal zu besprechen. „Jedem recht getan ist eine Kunst, die niemand kann“, seufzte er.

Verstärkt worden war der Ärger der Maingassen-Anlieger auch noch dadurch, dass im Bereich einer Sitzgruppe und Badebucht am Fahrradweg zunehmend dafür genutzt wird, dort ausschweifende Partys zu feiern.

Deren Teilnehmer blockierten zum einen die Parkplätze. Zum anderen und vor allem aber gebe es Auswüchse, die man nicht mehr hinzunehmen bereit ist. Angesprochen und im Bild gezeigt wurden Holzkohlereste auf der Wiese, überquellende Abfallkörbe und – besonders eklig – Erbrochenes und menschliche Fäkalien am Wegesrand. Hinzu kommt die laute Musik der Feiernden. Peter Geiger (Freie Wähler) forderte Maßnahmen, um die Missstände in den Griff zu bekommen. Andreas Schmidt (SPD) regte den Erlass einer Ortssatzung an, um überhaupt eine „anständige Rechtsgrundlage“ zu haben. ek

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019