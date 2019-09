Marktheidenfeld.Die Marktheidenfelder Veranstaltungsreihe „Musik zum Feierabend“ geht am Freitag, 13. September 2019, in ihre letzte Runde.

André Carswell spielt von 17 Uhr bis 19 Uhr auf dem Marktplatz. André Carswell wurde 1967 in Macon, Georgia in den USA geboren. 1983 kam seine Familie nach Ramstein in Deutschland, wo er seinen American High School Abschluss machte.

1986 begann er seine Grundausbildung in der Army in New Hampshire. Wieder zurück in Deutschland war Carswell drei Jahre in Wertheim stationiert, bis er sich 1990 als Musiker selbstständig machte.

Heute lebt er in Marktheidenfeld und hat am 13. September auf dem Marktplatz von Marktheidenfeld ein „Heimspiel“. Die Werbegemeinschaft Marktheidenfeld verlost während der Veranstaltung Einkaufsgutscheine, die in über 60 Fachgeschäften eingelöst werden können. Lose gibt es kostenlos zu jedem Getränk und zu jedem Essen. Das Glück entscheidet um 18.45 Uhr bei der Ziehung der Gewinner. stv

