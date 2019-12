Am Klosterberg ins Schleudern geraten

Triefenstein.Glücklicherweise unverletzt blieb eine Autofahrerin, nachdem sie am Montag gegen 10.25 Uhr mit ihrem Wagen ins Schleudern geriet und gegen eine Leitplanke prallte. Die 40-Jährige war auf der Kreisstraße MSP 36 von Rettersheim kommend in Richtung Trennfeld unterwegs.

Am Klosterberg verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Ford Fiesta und schleuderte rechts in eine Böschung. Anschließend geriet das Fahrzeug nach links, wo es gegen eine Leitplanke prallte, bevor es 100 Meter weiter auf der rechten Straßenseite zum Stehen kam. Der Fiesta und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird mit 2000 Euro angegeben. pol

