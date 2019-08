Als Belohnung gab es Scheck

Kreuzwertheim.Im Jahr 1964 kamen in Kreuzwertheim 46 Personen zum ersten Blutspendetermin des Bayerischen Roten Kreuzes in Kreuzwertheim in der Alten Schule. Am Jubiläumstermin, dem 16. Juli, waren 203 Blutspender, davon 18 Erstspender, in der Dreschhalle.

Von diesen Spendern haben Ilse Schuck 125 mal und Axel Eichelbrönner (beide aus Kreuzwertheim) 150 mal gespendet.

Von 1964 bis heute wurden fast 36 000 Blutspenden in Kreuzwertheim gesammelt. Von langjährigen Spendern kommen nun auch die Töchter und Söhne.

Gute Zusammenarbeit

Nicht nur der Ort der Blutspende, auch der Ablauf und viele Standards zur Gesundheitsvorsorge für Spender und Empfänger haben sich in diesen 55 Jahren geändert. Was sich nicht geändert hat, ist die gute, unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Blutspendedienst Bayern, dem BRK Kreisverband, der Rot-Kreuz-Bereitschaft und der Marktgemeinde.

Es findet immer ein Austausch bei Problemen, Anregungen und Ideen untereinander statt. Wer bei den Blutspendediensten mithelfen möchte, kann die Verantwortlichen ansprechen.

Als Wertschätzung der Arbeit in Kreuzwertheim überreichte der Blutspendedienst Bayern einen Schecks in Höhe von 550 Euro.

Der nächste Blutspendetermin findet am am 15. Oktober ab 17 Uhr in der Dreschhalle statt. Unter den Erstspendern werden pro Quartal zwei Rundflüge verlost. brk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019