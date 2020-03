Alkohol im Spiel Autos stoßen frontal zusammen

Marktheidenfeld.Einen Frontalzusammenstoß zweier Autos gab es am Sonntag gegen 6. Uhr im Bereich des Äußeren Rings in Marktheidenfeld. Der Unfallverursacher bog mit seinem Mercedes nach links in Richtung Kreuzbergstraße ab und übersah einen entgegenkommenden Opel. Dieser wurde daraufhin auf ein drittes Fahrzeug geschleudert. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war.

Zu schnell

Anhand der Spurenlage kann darauf geschlossen werden, dass er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme beim Mercedesfahrer sowie eine weitere ärztliche Untersuchung in einem Krankenhaus durchgeführt.

Mittelschwer verletzt

Die Opel-Fahrerin kam mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 40 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020